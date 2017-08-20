菲律賓軍方發言人納多(Isagani Nato)中校今天(20日)發布聲明說，在農業部18日確認呂宋島中部的新埃西哈省(Nueva Ecija)出現禽流感疫情後，軍方已於19日派駐100多名士兵進駐該省，協助撲殺數萬隻禽鳥，以防禽流感疫情擴大。

新埃西哈省成為菲國第二個傳出禽流感疫情的省分，第一個是鄰省班巴加省(Pampanga)。

納多說，在農業部證實新埃西哈省有2隻鵪鶉感染禽流感病毒死亡後，100多名士兵已於19日進駐以農業為主的哈安鎮(Jaen)和聖伊西卓鎮(San Isidro)。

新埃西哈省爆發禽流感病例的地點，與日前爆發禽流感疫情的班巴加省沼澤區，距離僅約50公里。班巴加省這處沼澤區為來自中國大陸的候鳥，遷徒至菲國的居住地點。

菲國農業部長皮諾爾(Emmanuel Pinol)18日在記者會上說，檢驗結果證實，新埃西哈省的新一波禽流感疫情，雞、鴨和鵪鶉感染的病毒枺為H5亞型高病原性(HPAI)。