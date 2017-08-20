菲第二個省份傳禽流感 軍隊助撲殺中央廣播電台 (2017-08-20 18:33)
菲律賓軍方發言人納多(Isagani Nato)中校今天(20日)發布聲明說，在農業部18日確認呂宋島中部的新埃西哈省(Nueva Ecija)出現禽流感疫情後，軍方已於19日派駐100多名士兵進駐該省，協助撲殺數萬隻禽鳥，以防禽流感疫情擴大。
新埃西哈省成為菲國第二個傳出禽流感疫情的省分，第一個是鄰省班巴加省(Pampanga)。
納多說，在農業部證實新埃西哈省有2隻鵪鶉感染禽流感病毒死亡後，100多名士兵已於19日進駐以農業為主的哈安鎮(Jaen)和聖伊西卓鎮(San Isidro)。
新埃西哈省爆發禽流感病例的地點，與日前爆發禽流感疫情的班巴加省沼澤區，距離僅約50公里。班巴加省這處沼澤區為來自中國大陸的候鳥，遷徒至菲國的居住地點。
菲國農業部長皮諾爾(Emmanuel Pinol)18日在記者會上說，檢驗結果證實，新埃西哈省的新一波禽流感疫情，雞、鴨和鵪鶉感染的病毒枺為H5亞型高病原性(HPAI)。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Olympianus 奧柏 都會鏤空時尚機械腕錶-銀/40mm
- 美國BIA名床-San Francisco 獨立筒床墊-3.5尺加大單人
- 【I-JIA Bedding】噴水小鯊CH101-純淨精梳棉床包兩用被組四
- Royal Crown 浪漫女伶 滑動晶鑽腕錶-22mm
- A.S.O 超能耐 羊紋牛皮奈米魔鬼氈皮鞋(咖啡)
- Jo Malone 風中亞麻布滿室幽香布料噴霧 175ml(含外盒，緞帶
- STAR 時代 城市摩登石英腕錶-銀x雙色版/39mm
- HAPPYHOME 赤陽色大四斗櫃/抽屜櫃/收納櫃 免運費
- 【果之蔬】限時空運 華盛頓西北空運櫻桃(超大) 【8.5ROW 5k
- 【巴麗維亞】米奇樂趣(加大100%天絲TENCEL四件式兩用被床包
男生扮女裝進泳池 網友：你當別人瞎，看不出啊？【北京新浪網】
Surface返修率曝光 微軟甩鍋英特爾【北京新浪網】
Android之父：人工智慧是下一個重要操作系統【北京新浪網】
谷歌公佈安卓8.0正式版推送時間：拯救老機型【北京新浪網】
三星Note8發佈消息匯總 最強安卓旗艦？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》