載福衛五號火箭 第一與第二節將結合中央社 (2017-08-20 16:32)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯19日專電）福衛五號將發射升空，負責承載的火箭獵鷹九號，預計在美西時間明天結合火箭的第一與第二節。若進行順利，獵鷹九號將在22日直立於發射台。
駐洛杉磯辦事處科技組長張揚展向中央社記者表示，在加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）的福爾摩沙衛星五號工作團隊，今天順利完成「任務實際演練」（Mission Dress Rehearsal）與「靜態燃料測試」（Static Fire Test）兩項發射前的重要前置作業。
張揚展表示，工作團隊20日晚間將進入范登堡基地，檢視酬載整流罩（Payload Fairing）及承載火箭獵鷹九號（Falcon 9）第一節與第二節的結合，同時檢視衛星通電後的運轉是否穩定且健全，預期不會有問題。
火箭酬載整流罩是可分離的兩片，屬於承載火箭的第二節結構，當火箭發射升空進入預定高度後，火箭酬載整流罩就會打開，使福衛五號進入太空軌道。
張揚展指出，若一切順利，22日承載福衛五號的獵鷹九號火箭，即可如期直立於發射台上，等待24日發射升空。
福衛五號將在美西時間24日（台灣時間25日凌晨2時50分），由美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹九號火箭承載，於范登堡基地執行發射作業。1060820
關鍵字：
上一則：美國航空太空學會副會士賴常青
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【巴麗維亞】米妮花園(雙人100%天絲TENCEL四件式兩用被床包
- LOVME紫色狂想曲系列腕錶-IP黑x白/37mm
- Alviero Martini 義大利地圖包 PU 斜側背包(中)-地圖黃
- WALKING ZONE 真皮透氣增高運動鞋-黑(另有白)
- MEDOTA Grancey 伊頓系列 日期顯示腕錶-黑/黑框/48mm
- 【今生金飾】健康女神墜
- 【PLAYBOY】Navy bunny 遠洋夢想兔系列 翻蓋式長夾(海洋湛
- NO Monday Margaret系列設計師錶-白色鏡面/23mm
- Ice-Watch BMW運動系列 摩登潮流計時手錶-白/53mm
- WIREDxBEAMS SOLIDITY Vol.20 聯名限定電子錶 W865-KNB0SD
男生扮女裝進泳池 網友：你當別人瞎，看不出啊？【北京新浪網】
Surface返修率曝光 微軟甩鍋英特爾【北京新浪網】
Android之父：人工智慧是下一個重要操作系統【北京新浪網】
谷歌公佈安卓8.0正式版推送時間：拯救老機型【北京新浪網】
三星Note8發佈消息匯總 最強安卓旗艦？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》