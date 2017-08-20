（中央社記者曹宇帆洛杉磯19日專電）福衛五號將發射升空，負責承載的火箭獵鷹九號，預計在美西時間明天結合火箭的第一與第二節。若進行順利，獵鷹九號將在22日直立於發射台。



駐洛杉磯辦事處科技組長張揚展向中央社記者表示，在加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）的福爾摩沙衛星五號工作團隊，今天順利完成「任務實際演練」（Mission Dress Rehearsal）與「靜態燃料測試」（Static Fire Test）兩項發射前的重要前置作業。



張揚展表示，工作團隊20日晚間將進入范登堡基地，檢視酬載整流罩（Payload Fairing）及承載火箭獵鷹九號（Falcon 9）第一節與第二節的結合，同時檢視衛星通電後的運轉是否穩定且健全，預期不會有問題。



火箭酬載整流罩是可分離的兩片，屬於承載火箭的第二節結構，當火箭發射升空進入預定高度後，火箭酬載整流罩就會打開，使福衛五號進入太空軌道。



張揚展指出，若一切順利，22日承載福衛五號的獵鷹九號火箭，即可如期直立於發射台上，等待24日發射升空。



福衛五號將在美西時間24日（台灣時間25日凌晨2時50分），由美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹九號火箭承載，於范登堡基地執行發射作業。1060820