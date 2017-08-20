美國航空太空學會副會士賴常青中央社 (2017-08-20 16:30)
賴常青是美國航空太空學會副會士。他說，當年負笈美國讀航太，就是受到政府決定發展太空計畫的激勵。（賴常青提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年8月20日
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