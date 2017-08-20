台裔科學家劉登凱 執行登陸火星任務中央社 (2017-08-20 16:30)
劉登凱在NASA的登陸火星任務中，擔任團隊副總工程師，他認為台灣可思考成為衛星關鍵零組件的供應者。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 106年8月20日
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上一則：火星探測車操作工程師嚴正
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