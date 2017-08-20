火星探測車操作工程師嚴正中央社 (2017-08-20 16:30)
嚴正是操作NASA火星探測車好奇號的工程師。他指出，在衛星發展上，台灣可嘗試前衛方向。（賴常青提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年8月20日
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