（中央社記者曹宇帆洛杉磯19日專電）台灣首枚自主研製的福爾摩沙衛星五號將在美國發射升空，多位旅美台裔科學家相信，藉由研製福衛五號奠定的基礎，日後台灣太空計畫可開創更多契機。



1991年10月3日，行政院核定「國家太空科技發展長程計畫」，成立國家太空計畫室籌備處，也就是國家太空中心的前身，做為中華民國太空計畫的執行單位。



賴常青是美國航空太空學會（AIAA）副會士，目前任職於美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室。他說：「那年剛好是我出國的時候。」



受到政府決定發展太空計畫的激勵，賴常青於台大機械系畢業後負笈美國普渡大學（Perdue University）攻讀航太。



20多年過去，台灣完成首個自主研製衛星，鑽研衛星系統工程及導航姿態控制的賴常青說，他與福衛五號計畫總主持人張和本曾在波音（Boeing）公司共事，因此福五即將發射升空，真的很高興。



他表示，美國做衛星經驗豐富，台灣沒有這方面的背景，可說是從頭開始學起，全球更只有少數國家能生產精密的關鍵零組件如陀螺儀，這些組件又是出口管制，台灣研發自主衛星真的比較難。



如今成功研製福衛五號，賴常青說：「藉由福衛五號奠定的基礎，未來台灣太空計畫發展，可思考從市場的利基與需求，找尋自己的定位。」



他舉例，谷歌（Google）與三星，分別打算發射180與400個小型衛星，運用於無線上網，因此小型衛星市場或許能創造新的機會。



至於歐洲生產的衛星關鍵零組件之一的恆星追蹤儀（Star Tracker）行銷全球，賴常青指出，台灣也已具備這方面技術，若台灣業者願意跟進，可以嘗試。



賴常青的觀點與劉登凱所見略同。



NASA的火星探測車「好奇號」（Curiosity）在2012年8月成功登陸火星，劉登凱是執行任務的團隊副總工程師。他曾就讀大同大學（前身為大同工學院），畢業後赴美攻讀德州理工學院電機工程學博士。



劉登凱指出，目前全世界很多國家包括阿根廷與巴西都在做衛星，印度更是把衛星製造視為國家級產業，更不用說包括法國、德國、日本、南韓、中國大陸等國的投入。



他表示，台灣除繼續致力於研發性能更卓越的衛星，另外也可思考作為生產衛星關鍵零組件的供應者，例如生產太空專用的電腦，還有恆星追蹤儀，及軟體與攝影技術等，台灣可做這些事。



嚴正在清華大學畢業後，赴愛阿華大學取得博士學位，他是操作好奇號的NASA工程師。嚴正指出，既然製作衛星的技術台灣大部分都有了，在衛星發展上，可開始嘗試比較前衛的方向。



他說：「日後台灣可思考，不只是打造擺放攝影鏡頭的傳統式衛星，或許可研發清除太空垃圾衛星，專門修復或安全銷毀在太空軌道裡故障的衛星，這值得台灣探討。」



國家實驗研究院官員指出，福衛五號整個酬載（Payload）都是台灣團隊完成，福五的本體系統、電腦、電力控制單元、飛行軟體等，可說整個核心技術都是台灣自主包辦。



他表示，還有在地面的操控系統，包括操控軟體與操作工程，還有整個影像處理資料系統都是自製，相信經過這樣的磨練，台灣團隊已累積成熟的自主能量。1060820