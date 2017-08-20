救災新利器 福衛五號拍照更清晰中央社 (2017-08-20 10:27)
（中央社記者朱則瑋台北20日電）福爾摩沙衛星五號將在25日升空，預計將投入救災行列，福衛五號每兩天會經過台灣上空，可拍攝大範圍清晰照片，且未來假使有國際重大災情，也可給予相關國家適時的協助。
福衛五號25日將升空，國家實驗研究院國家太空中心內部研究人員解釋，衛星拍攝雖然不像一般空拍機具備即時性與精細性，但在長期大範圍觀測部分，幫助甚大，像是過往的小林村滅村事件等。
在311日本大地震等國際災情時，台灣衛星也即時提供照片給日本，做到國際救援協助。
太空中心人員說，福衛五號拍攝的照片，就連道路上汽車都能辨識，鏡頭還可左右搖擺。當有災情時，衛星照片比起空拍機更為廣闊，能夠讓相關單位清楚分析災情狀況、局勢。
不過，福衛五號拍攝照片仍有限制性，例如雲層過厚，或是台灣常遇到的颱風來襲時，衛星照片就無法拍攝清晰。而且，福衛五號每兩天才會經過台灣上空一次拍照。
消防署一名承辦災防業務人員指出，目前救災已可藉由空拍機掌握即時災情及指揮等資訊，福衛五號雖然無法像空拍機拍攝即時性照片，但在救災上的重要性，絕對是不可忽視。
因此，福衛五號可成為救災新利器，當災情發生時拍攝的照片，可適時提供國內救災相關單位參考，當其他國家遇到重大災情，也能主動投入協助。1060820
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