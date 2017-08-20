（中央社東京20日綜合外電報導）日本團隊在鹿兒島縣吐噶喇群島外海進行洋流發電實證實驗，藉由黑潮轉動渦輪機成功發電，最大發電量達30千瓦（KW），這是使用實驗機實際利用洋流成功發電的全球首例。



日本放送協會（NHK）報導，洋流發電是藉由洋流推動巨大渦輪機來發電，日本新能源產業技術綜合開發機構（NEDO）與機械製造大廠IHI聯手在鹿兒島縣吐噶喇群島（Tokara Islands）的口之島外海，自8月14日起進行實證實驗。



結果沈入海中水深20公尺至50公尺處的實驗機，渦輪機受黑潮洋流推動成功發電，最大發電量達30千瓦。據NEDO和IHI表示，這是使用正式實驗機，實際利用洋流成功發電的全世界首例。



報導引述IHI技術開發本部的長屋茂樹部長表示，達成利用黑潮發電的目標，由於口之島外海海域的洋流強度和方向很安定，希望朝邁向實用化進行詳細洋流調查。



如果能利用世界級強大洋流黑潮來發電，被看好可獲得較太陽能發電更安定發電，NEDO和IHI今後將針對發電成本等進行驗證，目標擺在2020年實用化。1060820