（中央社記者鍾榮峰台北20日電）蘋果持續布局創新技術。外媒報導，蘋果在3D深度相機取得影像技術，有新的進展，此外，在Apple Watch的電磁感應充電技術，輪廓漸浮現。



國外科技網站Patently Apple日前報導，蘋果在3D 深度（3D depth）相機鏡頭技術有新進展，此外，蘋果在Apple Watch應用的感應式充電（inductive charging），也有進一步輪廓。



在3D深度技術部分，報導指出，蘋果在強化取得影像的照度方法，提出新的專利技術，蘋果可能開發出一套能處理3D電子影像的系統與方法。



在感應式充電部分，相關專利內容指出，蘋果布局可傳送與接收電磁感應的充電技術，Apple Watch可以平放在充電盤上進行充電。



市場傳出蘋果將在今年新款OLED版iPhone配備3D感測功能，引爆話題。



外媒先前指出，2013年蘋果以3.5億美元收購以色列3D即時動作捕捉公司PrimeSense。透過併購PrimeSense，蘋果布局3D深度相機技術專利，可應用在手勢或動作控制應用軟體或是遊戲等領域，也能應用在臉部辨識。



外媒先前也報導，蘋果針對Apple Watch設計無線充電盤，這個無線充電盤的外觀設計有點類似充電座，中間有個凹槽，Apple Watch可以平放或是採用側放的方式進行充電。



蘋果也傳出採用毫米波（millimeter-wave）技術的無線充電方式，毫米波技術未來可應用在智慧眼鏡、頭戴顯示器、Apple Watch、iPad、耳機、Apple TV、車用等領域。1060820