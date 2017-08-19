致力根除痲瘋 巴基斯坦為普福修女辦國葬中央廣播電台 (2017-08-19 18:13)
巴基斯坦軍人今天(19日)抬著修女普福(Ruth Pfau)覆著國旗的棺木進入國家葬禮會場受人致敬。出生於德國的普福，將一生奉獻於根除巴基斯坦的痲瘋病。
以巴基斯坦的德蕾莎(Mother Teresa)修女廣為人知的普福，上週在南部城市喀拉蚩(Karachi)辭世，享壽87歲，將葬在她移居的故鄉。
在哀悼者表達最後敬意的同時，普福的靈柩來到她建立的瑪麗阿德萊德痲瘋病中心(Marie Adelaide Leprosy Centre)，接著再前往聖派屈克教堂(St. Patrick Cathedral)進行官方儀式。
普福自1960年起就一直住在巴基斯坦，而她在喀拉蚩建立的痲瘋病中心，則是巴基斯坦第一家專門治療此病的醫院。隨後普福又在巴基斯坦各地開設治療中心。
中心成員莫里斯(Yasmeen Morris)說，「這對醫院還有世人而言是很大的損失。今天這個時代非常難找到像她一樣的人。」「她生活非常簡約，而且熱愛世人。」
世界衛生組織(WHO)於1996年宣布巴基斯坦的痲瘋病已受控制，普福隨後則是繼續更具挑戰性，要根除痲瘋病的任務。去年巴國因痲瘋病接受治療的病患數已降至531人，遠比1980年代超過1萬9千人要少。
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