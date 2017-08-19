世大運登場 本土影音技術練兵中央社 (2017-08-19 18:30)
（中央社記者張建中新竹19日電）2017世界大學運動會今天登場，產學研界攜手合作，趁機運用國內自主開發的SDN技術與設備，在台灣全區進行為期2週的影音派送服務驗證。
高畫質影音服務已成為網路應用的主流，面對高畫質影音傳送的需求，軟體定義網路(SDN)技術可以整合不同型態的網路，並即時做出最佳網路管理及調度，是實現新一代5G網路的關鍵技術。
而大型場域的效能驗證，是技術成熟與產品進入商業化最重要的里程碑。適逢世大運在台灣舉辦，SDN/網路功能虛擬化(NFV)聯盟掌握機會，結合賽事活動，以國內自主技術與國產設備進行服務驗證。
SDN/NFV聯盟表示，這次世大運高畫質影音多點派送服務技術驗證，將結合中華電信(2412)、達創、思銳、智邦(2345)、華電聯網(6163)5家網通廠，與工研院、國家高速網路與計算中心及資策會，共同打造SDN影音派送服務解決方案。
據規劃，將由華視提供世大運現場賽事高畫質影音串流，從台大節點即時傳送進入國網中心SDN骨幹網路及交大產學大聯盟實驗網路，運用SDN最新科技將比賽實況透過全島網路分送，由北到南接續落地。
資策會與思銳將在台北進行即時影像流量分析與管理；中華電信研究院與智邦在桃園進行階層式多播架構驗證。工研院與達創則在新竹工研院4G+實驗網路，運用網路切片技術進行高畫質影像即時分流傳送。
SDN/NFV聯盟指出，這次驗證除將展現國內發展SDN 前瞻技術與服務解決方案的成果，同時將測試SDN應用服務商轉及產品進入市場的成熟度。1060819
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