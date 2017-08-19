府中15動漫三聯展 帶你進入漫畫、影像、動畫異想世界



(中央社訊息服務20170819 17:23:41)這個夏天府中15很有戲！「阿推的漫遊—風竹城」、「說個好故事—吳德淳動畫創作展」、「模擬機器：張騰遠動畫創作個展」三檔特展即日起於府中15新北市動畫故事館展出。讓五月天阿信最愛的漫畫家阿推、導演吳德淳及藝術家張騰遠以各具特色的創作帶你進入漫畫、影像、動畫的想像國度。



漫畫家阿推（AH TUI – PUSH COMIC）是臺灣科幻漫畫的先驅，也是引領臺灣漫畫進駐歐陸版圖的第一人！作品常以大量的線條、張狂的想像、各種的符號密碼隱藏於中，並融入在地的觀察關懷、文化的背景及臺灣人的性情，至今累計20多部作品。經典創作《九命人》（1980）被譽為「臺灣80年代科幻漫畫的經典之作」，忠實粉絲五月天阿信更曾化身復刻版封面人物！《超人巴力入》（1995）強勢登上法國漫畫月刊《Kameha》連載，《承諾島》1至3集（1998-1999）更於義大利出版，開啟臺灣漫畫新頁。本次展覽除展出漫畫家阿推最新《風竹城》、《野星球》手稿及與設計玩具外，阿推更玩心大起地為本次展覽蓋起一座竹屋及用過去作品元素組成的大型自畫像。



「模擬機器：張騰遠動畫創作個展」由藝術家張騰遠、策展人謝孟芳合作製作，是張騰遠首度以動畫為主題的個展，展出自 2008~2016年期間與模擬主題相關的所有動畫作品，本次展覽以「鸚鵡人」及「現在就是地球末日」為開端，展示各種荒謬的行動，動畫中帶著另人會心一笑及警示的口吻，帶著參觀者一同進入藝術家的異想世界。



「說個好故事─吳德淳動畫創作展」邀請到屢獲臺北電影節最佳動畫獎的動畫導演吳德淳展出5部臺語動畫，吳德淳擅長用人生說故事，創作過程常和不同藝術家合作，以不同的創作媒材如陶瓷、雕刻、水墨等來拍動畫，更邀請「磨刀器叫賣達人」廖伊田擔任臺語旁白，其中作品《荒城之月》改編自小說家甘耀明的同題小說，結合版畫藝術作呈現，最後一幕的畫面是藝術家｢一刀一刀刻出來｣，版畫一刀刻下去就無法修改，拍攝過程相當具有挑戰性，透過版畫、醇美的日治時期台語和哀婉的南管配樂，再現了小說的含蓄之美。



府中15新北市動畫故事館即日起至11月5日，於3樓到5樓展出「阿推的漫遊—風竹城」、「模擬機器：張騰遠動畫創作個展」、「說個好故事—吳德淳動畫創作展」，歡迎所有朋友來到府中15走訪感受，感受臺灣動、漫畫家豐沛的創作能量，詳細展覽訊息可至府中15官網http://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/、臉書查詢或電洽2968-3600。



訊息來源：新北市政府文化局本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218983.aspx