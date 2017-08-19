蒙古家扶頒發獎助學金 激勵蒙古大學生勤學逐夢中央社 (2017-08-19 17:23)
(中央社訊息服務20170819 17:21:36)「臺灣兒童暨家庭扶助基金會蒙古分事務所」(即蒙古家扶中心)於8月19日上午在烏蘭巴托兒童才藝中心的禮堂舉辦今年度家扶大學獎助學金頒贈典禮，希望鼓勵品學兼優的受扶助學子繼續努力，完成大學教育，提升日後在職場上的競爭力、經濟自立能力與社會服務精神。
今年度獲獎的蒙古學子總計273位，其中有199位是再次獲獎，74位則是第一次獲獎。家扶依據當年度的經費預算情形，研訂獎助學金的額度，以今年為例，再次獲獎的同學獲發100萬蒙圖，首次獲獎同學則獲發80萬蒙圖。
家扶特別邀請由其安排在7月間赴臺灣參加職場體驗活動的4位受獎生，在頒獎典禮中發表臺灣之行的心得感言，並播放訪臺成果影片，成為今年活動的一大亮點。
中華民國駐蒙古代表黃國榮應邀出席頒獎典禮，並頒發獎狀給學業成績最優異及參與家扶志工服務表現最佳的同學等受獎學生。黃國榮於致詞時肯定受獎同學的優異表現，同時勉勵他們努力發展多元專長與培養外語能力，讓自已日後更具職場競爭力，也歡迎他們大學畢業後前往臺灣留學。
黃國榮亦讚揚家扶將臺灣人的愛心遠播蒙古，幫助受扶助的家庭與孩童更加自立並培養良好品德，也更有愛心與能力回饋社會，幫助更多需要幫助的蒙古民眾。
訊息來源：駐蒙古代表處本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218982.aspx
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