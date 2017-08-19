志工群英樂齡現活力 環保志義工歡聚交流



(中央社訊息服務20170819 17:12:54)屏東縣政府環境保護局今天假屏東縣立體育館舉辦106年環保志義工群英會，現場共有來自14隊由社區組成的隊伍，近伍佰名環保志義工交流同樂，透過寓教於樂的競賽凝聚向心力。



由潘孟安縣長授旗給九如鄉大坵社區發展協會，期望社區環保志工隊為屏東創造佳績、爭取榮譽，也呼籲環保志工隊關心社區環境、勇於舉發汙染，透過【屏東縣環境糾察隊】臉書或line【ID:pt0800】私訊報案。



屏東縣縣長潘孟安感謝縣內社區環保志義工，總是不辭辛勞，盡力協助維護社區環境，推動各項環保工作，共同推廣安心社區。希望今天的活動除了讓志義工活動筋骨、交流感情，同時選出優秀隊伍代表屏東縣參加全國競賽，爭取榮耀。



今天的環保志義工群英會在屏東市長青學苑樂齡志工所帶來的表演揭開序幕。競賽項目分為環保啦啦隊、環保金頭腦、環境保衛戰及資源分類王4項。首先登場的環保啦啦隊競賽，今年參賽隊伍更是發揮巧思，運用寶特瓶、紙板、光碟、旗幟等回收物製作服裝道具，搭配團隊默契呈現熱情的表演，贏得觀眾熱烈掌聲，充分展現環保創意與樂齡活力，掀起第一波熱潮。



緊接著，環保金頭腦比賽為4選1的選擇題，各隊派出10人以接力方式答題。首棒隊員跑到答題處抽出題目卡閱讀後投入正確的位置，再跑回起點換下一棒答題。參賽選手全力衝刺搶答，其餘隊員大聲為自己隊友加油，都希望能拿冠軍，趣味橫生。



環境保衛戰比賽每隊派出10名隊員，兩隊第一棒至終點線答題，由賽道號碼小的選擇欲佔領之號碼，並抽出題目進行答題，答題正確則佔領成功，答錯則佔領失敗，地1棒都完成佔領則可更換下一棒，以此類推，先將四格連成一線之隊伍獲勝，社區夥伴大聲歡呼。



資源分類王比賽每隊同樣派出10人參賽，依序跑到終點抽出寫著物品名稱的題目卡，再依「資源垃圾」、「一般垃圾」、「廚餘」3類投入正確的分類紙盒內。多數的參賽者都能正確投放，但仍有少數參賽者一時粗心投錯紙盒，自責不已。



經過激烈又溫馨的比賽成績出爐，中午舉行頒獎典禮。環保啦啦隊前3名分別為佳冬鄉溫馨家園促進會、里港鄉三廍社區發展協會、長治鄉潭頭社區發展協會;環保金頭腦前3名為長治鄉繁昌社區發展協會、里港鄉大平社區發展協會、內埔鄉東寧村老東勢志工促進會;環境保衛戰前3名為長治鄉繁昌社區發展協會、屏東市瑞光社區發展協會、內埔鄉東寧村老東勢志工促進會;資源分類王前3名為里港鄉大平社區發展協會、長治鄉繁昌社區發展協會、九如鄉大坵社區發展協會。



環保局魯臺營局長表示，今年環保志工們不僅實踐活到老、學到老的積極生活態度，而且力行奉獻到老的善念精神，為環境保護努力付出，值得景仰與效法。更盼望全縣環保志工們平日持續維護並營造舒適、乾淨、健康、安全的居家生活環境。



訊息來源：屏東縣政府本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218981.aspx