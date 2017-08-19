長青義消暨里民捐贈新北長青分隊自動心肺復甦機



(中央社訊息服務20170819 15:04:11)為發揚無私大愛奉獻精神並提升當地救災救護效能，長青義消分隊與長青里民遂捐贈予第六救災救護大隊長青分隊自動心肺復甦機1組，特感謝此舉提升緊急救護品質，謹訂於106年8月19日上午10時整假翠柏新村安養中心5樓禮堂(新北市汐止區永春一路5號)辦理捐贈典禮。



本次捐贈之自動心肺復甦機由新北市侯友宜副市長到場受贈並回贈感謝獎牌，侯副市長表示，新北市105年救護案件達19萬餘件，其中到院前心肺功能停止(OHCA)案件共2,348件，康復出院數達165人，康復出院率(7.03%)較去年更為成長。且此次捐贈之自動心肺復甦機體積小、重量輕且攜帶方便，不僅能提供到院前心肺功能停止病患高品質及不中斷的CPR按壓，亦可有效降低救護人員於執勤過程中徒手按壓之風險。



長青里屬偏遠山區，轄內包含五指山、汐萬公路段與一所百人以上之老人養護中心。長青義消分隊成立於民國92年11月15日，於陳建興義消分隊長帶領下，警、義消執行勤務配合無間，提供當地居民安全生活空間。陳分隊長亦身為長青里里長，平時即著重於處理貧困病殘者、老弱無依者之生活照護，本身更參與許多公益活動與志願服務之推廣，不遺餘力。於陳分隊長長期觀察下，長青分隊經常支援嚴重車禍案件，然因位屬山區，執行緊急救護過程送醫路程遙遠，因應本市緊急救護案件持續成長且為提升病患救護服務效能，故發起募款購自動心肺復甦機1組，提供長青分隊使用。未來長青分隊也將因為這台自動體外心肺復甦機的加入，提供汐止地區更優質救護服務。



訊息來源：新北市政府消防局本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218980.aspx