少年仔不吐不快 街頭塗鴉、媽祖也瘋狂



(中央社訊息服務20170819 14:54:52)什麼？有一群小屁孩在東港延平老街上的媽祖廟(朝隆宮)作亂塗鴉！搞得來來往往的民眾經過時，看那一大片牆是怎麼了？原來是屏東縣政府社會處東港區家庭福利服務中心邀請了街頭塗鴉團隊D.P.C.現任負責人許文嘉(別名:烏有)帶一群青少年一起體驗走上街頭尋找自我的創作樂趣。



談及街頭塗鴉，源於美國下層階級的青少年所發展的嘻哈文化，是一種將青少年叛逆期的衝動昇華為創造性行為的次文化展現，如今已然躍上檯面，成為藝術體系的其中一環，烏有既有藝術天賦且為心理教育工作者，近年來熱愛透過塗鴉這樣強調個人色彩與行動中學習的形式，和青年人進行生命陪伴生命的歷程與行動研究、自我實踐。



青少年階段在生命發展階段會面對自我認同與混淆的課題，若缺乏充足的陪伴與資源介入，在充斥複雜多變、風險迭起的社會情境中，很容易落入混亂或遭逢危機，帶來龐大的社會成本耗損。於是我們需要尋找更多元創意與用心的方法來陪伴青少年，所以我們在這個暑假設計了八天次的街頭塗鴉藝術團體，剛開始招生時還一度遇到瓶頸或颱風攪局，又青少年怎麼會想要利用四個周末來上課呢?



問問全程參加的呈諭同學他怎麼說:「我覺得烏有很不一樣，他說話很直白，但不是那種”流水文”的老師，他很尊重每個人的個性，他會找機會私底下拉同學一把！我自然就會跟著投入!還有我也很喜歡畫畫，平常沒有這種機會做這種事。」，又另一位萬富分享:「雖然我喜歡畫畫，但是以前我都會看現成的東西畫，但烏有激發我不要侷限、抄襲別人的東西，原來我可以很自由地畫任何東西。」同學們來這裡遇到了意義與存在感，不光只是塗鴉噴漆與技法，而是某種真實又自然的生命質感及回溯有關家園的成長記憶與關聯性，都是不容被小看或評斷的!



這次特別感謝東港朝隆宮慷慨提供停車場牆面給這一群青少年機會創作，塗鴉牆構圖物件是先前在教室團體工作中邀請青少年反思其生活體驗感受與在地家園、社區及社會環境的關聯性，或自己渴望的意象，於是有稻田、家、魚、櫻花樹、雷雨、瓶中船及龍，核心的龍，恰好呼應著廟宇文化信仰，也隱喻著他們的無限可能性，或者簡單來說，望子成龍。初試啼聲的的8名少年們或許展現樸拙手藝，但他們一同度過這8天次共50小時以上的相處時間、穿越曾經歷的困頓，克服攀梯爬高懼高、忍受酷熱烈日、練習團隊溝通合作與協調，其中烏有也找來街頭塗鴉團隊的三個熱血的青年伙伴(天蘭、熱狗、義軒)一同培力，這趟街頭塗鴉體驗與其說是打破舒適圈，不如說是一種轉化，更拓寬了舒適圈和親近世界與自我實踐，共同創造一份重要的歷史，也激勵他們勇於實現生命渴望。



註:附上新聞照片，如需更多照片請電洽東港中心謝雅惠個別提供。



訊息來源：屏東縣政府本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218979.aspx