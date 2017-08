樹科美加演出大獲好評



(中央社訊息服務20170819 14:51:57)7月20日至8月13前往加拿大參加「2017全球舞蹈高峰會」(2017 WDA Global Summit)的樹德科大表演藝術系俞秀青師生團隊,在加拿大與美國演出,大受人士好評。



俞秀青老師表示,本次在加拿大舞蹈高峰會、及美國紐約的交流演出計劃行程相當緊湊,高峰會每天有三堂課程,涵蓋當代舞蹈、芭蕾舞、即興舞蹈、各洲傳統舞蹈,加上每日下午的Showcase舞蹈匯演與晚間劇場演出,團員體力累到幾乎癱瘓,但充實的課程與觀摩演出,獲益良多。蘇雯曲、曾子芸、陳琬喻、馮性㯋、程穩育五位學員咬緊牙根努力硬撐的毅力令人佩服!



每次在全球不同國家舉辦的世界舞蹈高峰會,參與者皆是國際專業舞團、或舞蹈學院菁英舞者,該校演藝系是唯一非舞蹈專業大學,但團員的《Alone》節目,深受多位專業教授的讚賞,大方稱讚馮性穎與程穩育的雙人舞,無論是雙人抬舉技巧與思維成熟度,都具專業舞者的表現。俞秀青老師笑說,同學每天從早上集訓到晚上,得以突破極限,非常人所能忍受。



加拿大之行結束後,師生轉往美國紐約佛光協會交流,演出《思念》、《失溫》、《疾風行者》、《Alone》、《傣族風情》等舞作,當地佛光青年、駐美華僑、佛光協會法師、及觀眾,個個對學生的非凡表現讚不絕口!



紐約停留期間,師生前往瑪利山曼哈頓學院(Marymount Manhattan College)參訪,音樂劇系Patricia Hoag Simon主任與Mandarin Wu教授熱情介紹校內各項設施與環境。瑪利山曼哈頓學院在紐約頗具盛名,諸多校友活躍在百老匯音樂劇丶國家劇院、影劇圈等,雙方教授也希望未來能促成二校交流,讓學生有更多學習機會。學員並把握機會在紐約最富盛名的Broadway Dance Center參與各類專業舞蹈課程,且針對《夜未眠 /Sleep No More》、《長靴妖姬 /Kinky Boots》、《查理秥巧克力工廠/Charlie and the Chocolate Factory》、《1982之大慧星/Great Comet of 1982》、《阿拉丁/Aladdin》、《獅子王/The Lion King 》等六齣百老匯得獎音樂劇深入探討研修,學員在身心靈層面、或國際視野都有不同的啟發。



訊息來源:樹德科技大學本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218978.aspx