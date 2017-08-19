中美洲暨巴拿馬六國懇親大會在瓜京盛大舉行中央社 (2017-08-19 13:55)
中美洲暨巴拿馬六國懇親大會在瓜京盛大舉行
(中央社訊息服務20170819 13:55:09)中美洲暨巴拿馬六國中華、華僑總會聯合總會第52屆年會暨第45次懇親大會於8月17日至19日在瓜地馬拉首都盛大召開，來自中美洲暨巴拿馬六國僑團代表、華僑小姐及台商僑胞300餘人與會，我國僑務委員會副委員長呂元榮由駐館大使賴建中陪同親自蒞臨，並與僑胞親切互動及交換意見；另華僑協會總會理事長黃海龍亦受邀出席。
17日呂副委員長、賴大使、各國首席代表及各國華僑小姐等一行前往瓜京市區Obelisco廣場，向獨立英雄紀念碑獻花致敬，隨後赴總統府晉見瓜國總統莫拉雷斯（Jimmy Morales），獲莫總統親切接待及垂詢懇親會情形，事後，並與全體僑胞代表合影留念。
同日下午拜訪旅瓜台商會及座談交流，晚間則在旅瓜地馬拉華僑總會進行開幕典禮及僑委會歡迎晚宴，賴大使恭讀蔡總統賀詞及呂副委員長恭讀林院長全賀詞，呂副委員長並致詞感謝年會主辦僑團旅瓜地馬拉華僑總會會長陳國煒及其團隊辛勞付出，以及六國與會僑胞的熱情參與，現場氣氛融洽。
訊息來源：駐瓜地馬拉大使館本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218976.aspx
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