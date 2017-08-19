漆心結隊、攜守護家 黃縣長勉創造愛與守護的家庭價值



(中央社訊息服務20170819 13:52:11)臺東市區家庭福利服務中心於8月19日上午9時，假臺東縣立體育場舉辦「愛在17守護家庭特攻聯盟--漆心結隊 攜守護家」活動，配合衛生福利部社會及家庭署辦理「推展家庭支持與社區網絡宣導系列活動」。



今天活動於上午9點在縣立體育場前圓環及漆彈場辦理，由黃健庭縣長主持，包括縣府社會處長曹劍秋、卑南鄉代會副主席鄭崗山等多位貴賓與會，並由黃縣長與貴賓進行愛在17守護家庭特攻聯盟主題宣示。



黃縣長表示，為建立社會安全防護網絡，以社會多元文化為基礎，整合社政、警政、教育、衛生、消防等跨局處單位，將以風險預防、落實通報、關懷輔導、處遇治療等方式進行全方位防治，期能從個人、家庭、社區到全縣，結合社區力量及在地團體，落實「社區守護、暴力零容忍」的社區意識，一起守護安全家園。本年度更配合社會安全網政策方向，由臺東縣4區域家庭福利服務中心共同成立「愛在17 守護家庭特攻聯盟」，串連社區與網絡單位，以「家庭」、「社區」、「安全」三元素為系列活動方案企劃之主軸，加強促進家庭和社區的聯結與互助，建構社會救助、福利服務、保護服務、社區安全、教育輔導、就業支持等社會安全議題，創造「愛與守護」的家庭價值。



今天的活動希望在暑假期間透過多元創意方式宣導各項社會安全議題，邀集轄區內600位弱勢家庭及社區親子，透過最夯的漆彈對抗，在活動體驗中學習自我保護以及人身安全的觀念、促進親子溝通及互動、充分發揮潛能，並建立信心、培養患難與共的精神，更能為親子關係注入新的能量，促進家庭的親密感以及創造共同的回憶。會場並安排社區才藝表演，以及闖關活動與各單位的宣導活動。



縣政府社會處曹劍秋處長指出，「臺東市區家庭福利服務中心」服務的轄區涵蓋臺東市、卑南鄉及兩離島(綠島鄉及蘭嶼鄉)，藉由中心在地、便利、多元、紮根、整合與全方位的服務輸送，落實以家庭為核心、社區為基礎服務宗旨，透過多元不同的服務模式，如社會福利諮詢、資源轉介、家戶訪視等，對高風險家庭、單親家庭及遇到困難的家庭提供即時的照顧，除了提供各項家庭福利服務外，社工以專業服務支持家庭、穩定家庭、協助家庭解決問題及滿足家庭需求，共同打造安全祥和的居住環境。



訊息來源：台東縣政府本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218975.aspx