齊柏林空中攝影公益巡迴展第三站 台東縣政府文化處揭幕



(中央社訊息服務20170819 13:48:38)齊柏林導演用影像說故事，一部電影「看見臺灣」帶給很多人感動和快樂，鏡頭下紀錄著我們生活的這片土地以及家園，看到臺灣的美麗也感受到了思慮，第3站巡迴展今天於文化處圖書館盛大開幕，計有28幅作品驚艷展出，黃健庭縣長感佩齊導演愛台灣的精神，希望每位國人效法以真心愛這塊土地，也歡迎喜愛《看見臺灣》及齊柏林作品的朋友們前來欣賞。



上午10點由縣長黃健庭主持揭幕典禮，揭幕方式以象徵齊導演志業的（遙控）直升機揭開序幕，最愛的一首歌曲「乘著汽球上天空」，小提琴弦音迴盪聲響徹，與會貴賓立法委員劉櫂豪、臺東縣議會議長饒慶鈴、阿布電影公司董事長萬冠麗、總經理曾瓊瑤、老爺酒店總經理劉祖寧、原聲童聲合唱團馬彼得校長及各界喜愛齊導演的貴賓齊聚參與盛會，圖書館頓時擠滿前所未有的人潮，驚豔的飛閱藝術作品伴隨書香的沉澱，觸動在場每個人的心對已故的齊導有著許多的懷念。



黃縣長表示，今年四月文化處長向他報告齊柏林的這個計畫，並協助及確定場地後，他相當高興，不幸，卻在六月一日傳來惡耗，齊導一生熱愛空拍、熱愛台灣，並且用生命來換取，精神令人感佩，希望國人能夠學習，用真心來愛護台灣這塊我們生長、生活的土地。 阿布電影公司董事長萬冠麗指出，該公司非常榮幸能夠與齊柏林一起合作，也將持續進行看見台灣空拍第二集，以及未來成立基金會繼續關心台灣的議題。



協辦的知本老爺劉祖寧總經理說，「看見福爾摩沙」齊柏林空中攝影公益巡迴展得以在台東順利展出，知本老爺這一次想與更多的台東民眾分享，因此，開學後將安排知北地區3所國小及一所國中的學生前來欣賞，以實際行動來支持與贊助，回饋台東這一塊美麗的土地及人民



文化處表示，促成此次公益巡迴展能在文化處圖書館舉辦，在地作家齊萱奔波尋找最佳展場地，知本老爺酒店協力以及各界投入公益盛舉而成。希望透過空拍影像展覽，看到臺東家鄉的美，在臺東生活了這麼久，看到自己的故鄉這麼美，更加願意留住於臺東，文化處更是希望大家一起守護我們的家園，也相約臺東的朋友們一起來看展。



看過電影的觀眾無不記憶深刻，由馬彼得校長帶領的原聲童聲合唱團站在玉山唱出齊柏林心境，讓許多人觀影落淚的瞬間，今天揭幕當日下午2：30馬校長也親臨現場主講「讓世界聽見玉山唱歌」，歡迎各界聆聽參與。



訊息來源：台東縣政府本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218974.aspx