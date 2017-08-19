樹科大邀新鮮人認識校園 做好大學準備



(中央社訊息服務20170819 13:43:24)距離開學日雖還有22天的暑假，但為了讓新鮮人提前認識校園食衣住行等生活設施，樹德科大學務處今天在校本部與台北凱撒大飯店、明天假台中富信大飯店等三地，分別舉行「新生說明會暨校園導覽」，校本部近千名新生與家長熱烈參與、中北部也有300人報名。現場同時由各相關單位設置聯合服務中心，提供課業、獎補助、學貸等切身問題諮詢服務。陳清燿校長、顏志榮與嚴大國二位副校長、陳武雄主秘、謝文雄院長、王昭雄院長、盧圓華院長、郭輝明教務長、宋鴻麒總務長、顏世慧學務長與鄭國華副學務長、陳慶樑主任等分工合作參與各場次說明會表達歡迎之意。



校長陳清燿告訴新生及家長，少子化並未影響學校的招生，今天參與人數只是四分之一人數，若再加上進修部新生，參與人數則只有七分之一，大家在開學後可得做好準備，才不會一下子被人潮給驚嚇住了。



陳清燿校長特別事先寫了一封信給新生並張貼在學校網頁，他期許每位新生在大學四年務必做到多閱讀、多旅行、多運動三件事；校內圖書館中外書籍近50萬冊，應善用資源跨領域閱讀，激發自己的思考力、判斷力、智力、說服力、組織力等五力；多旅行這件事也不是要大家拉著行李箱出國去，可以在大學四年約訪三、五好友，體驗美麗之島（Formosa）人文風情，讀萬卷書行萬里路；多運動也不是要買萬把元單車環島，更不需要去挑戰全馬或是鐵人三項，而是抽空運動，強化心肺功能，促進血液循環，維持適當體重，流汗排毒，增強抵抗力，減低患病機會，因為没有了健康，一切都歸零。



陳清燿校長再次要同學體認樹德科大的英文字意， SHE-TE University，不會只是樹德（STU），是期許大家要在這個大家族，開始改變自己Start Transforming YoUrself。



訊息來源：樹德科技大學本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218973.aspx