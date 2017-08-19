駐巴拉圭俞大使拜會巴拉圭新任三軍總司令斯哥拉利（Hugo Scolari）中央社 (2017-08-19 13:43)
(中央社訊息服務20170819 13:42:32)駐巴拉圭俞大使於8月17日下午赴巴國三軍總司令部拜會新任三軍總司令斯哥拉利（Hugo Scolari）上將，申致祝賀履新之意，並敘舊誼。
S總司令表示，至為珍視巴我長久以來在各層面之合作成果。雙方互允在臺巴建交60週年之良好基礎上，繼續增進國防交流關係。
訊息來源：外交部外館消息本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218972.aspx
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