巴國西南部Ñeembucú省嚴重水患 駐巴拉圭大使館人道援助



(中央社訊息服務20170819 13:36:09)駐巴拉圭俞大使8月18日日應巴國家急難部部長駱阿（Joaquín Roa）之邀，共同搭機赴巴國西南部Ñeembucú省省會Pilar市，偕同眾議院議長暨執政紅黨主席亞力安納（Pedro Alliana）、P市市長Cristóbal Stete公開分發運用我人道援款10萬美元採購之民生食品予水患受災戶，Ñ省各市市長、P市市議會議長、國家急難部、公共工程部等相關機關人員、媒體人士等約計200餘人出席，場面熱烈溫馨。



上述儀式期間，俞大使表示，巴我位於地球兩端，歷經60年之兄弟邦誼，造就彼此跨越疆域互惠合作之夥伴關係。巴總統卡提斯（Horacio Cartes）甫於7月12日兩國建交日訪臺共慶，並簽署多項利於雙方人民互惠交流之協定，有助擴大彼此經貿合作之利基。我國感念巴國政府始終在國際社會為我仗義直言，追求平等待遇，目睹Ñ省此次嚴峻水患，感同身受，經巴國政府迅速統籌救災之努力，我國自當願為受災戶再盡綿薄之力。欣見現階段災情逐步復原中，未來將續透過技術合作、獎學金等方式，提供Ñ省省民、農漁民、青年學子等更多成長發展之機會。



R部長、A議長與S市長分別致詞時，深表感謝我國善盡地球村居民義務之舉，堅定陪伴巴國渡過難關，並重申支持巴我政府與人民60年之邦誼歷久彌新、永恆不渝。A議長與S市長另分別頒贈俞大使感謝牌與傑出訪賓決議文。



本次巴國家急難部共計在P市分發1,700份印有臺巴建交60週年紀念標誌之民生物資袋予Ñ省各市之受災戶，並配合我「糧食人道援外計畫」援贈巴國之300噸食米進行分發，將惠及Ñ省16個城市，約計1萬1千餘戶家庭。



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