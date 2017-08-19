替福衛五號祈福 乖乖派上用場台灣首枚中央社 (2017-08-19 13:10)
自主研製的衛星福衛五號已運抵美國準備發射作業，工作團隊備妥零食乖乖，替福衛五號祈福。（國研院官員提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年8月19日
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