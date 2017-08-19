（中央社記者曹宇帆洛杉磯18日專電）台灣「福爾摩沙衛星五號」即將發射升空，發射載具美國SpaceX公司的獵鷹九號火箭最大載運能量7300公斤，福衛五號僅450公斤，可說是享受貴賓級的頭等艙服務。



地球遙測應用衛星福衛五號，預計將於台灣時間8月25日凌晨2時50分（美國時間8月24日），在美國加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）發射升空。



駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組長張揚展，隨同福衛五號視導團，訪視在范登堡基地，檢測福衛五號的工作團隊。



張揚展接受記者電訪表示，美國太空探索科技公司（Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX）打趣說，以獵鷹九號（Falcon 9）的噸位承載福衛五號，「福五是小孩穿大鞋」（A small kid wears big shoes），SpaceX並說，福五享受了貴賓級的服務。



他表示，福五發射後不久，按預定計畫第一節火箭將回收並落在聖地牙哥北邊附近的無人船上。



而獵鷹九號這回專屬替福衛五號服務，關鍵在於台灣國家太空中心於2010年與SpaceX簽訂的合約。



根據國家實驗研究院國家太空中心官網，2010年4月，經議定委由SpaceX執行福衛五號的發射作業。



國研院官員告訴中央社記者，當時雙方議定的發射載具，是最大載運能量約670公斤的獵鷹一號（Falcon 1e）。



他表示，不過合約另有載明，若福衛五號完工後，屆時獵鷹一號已不再提供服務，SpaceX必須使用其他的載具發射福衛五號，且不得收取額外費用。



國研院官員說，如今7年過去，SpaceX早已不使用獵鷹一號了，於是根據雙方最初議定的合約，SpaceX以最大載運能量7300公斤的獵鷹九號，專門服務福衛五號。



他表示，雖然SpaceX近年來生意越做越好，目前每次發射基準價的公告價格是6500萬美元，但這回他們替福衛衛五號服務，仍是依據雙方原先議定的價格2300萬美元。



國研院官員說，回想當年SpaceX是個剛起步、初具規模的公司，還沒打開市場知名度，如今SpaceX打算經營搭載自行付費的乘客，推出太空船遊月球的套裝旅程，讓乘客飛越月球表面，盡可能靠近月球但不會登陸，甚至承攬美國空軍的發射業務，挑選合作夥伴，太空中心也確實很有眼光。1060819