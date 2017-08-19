（中央社記者曹宇帆洛杉磯18日專電）台灣首枚自主研製的「福爾摩沙衛星五號（福衛五號）」已運抵美國準備發射。源自台灣工程師文化的祈福「乖乖」也齊聚一堂，圍繞在載具火箭模型周圍，確保任務圓滿順利。



專程赴美在加州范登堡空軍基地展開先期作業的工程人員，在工作室裡擺放了承載福衛五號的火箭模型，周圍被科技工程界的祈福逸品乖乖包圍，當然還有國旗領軍，期盼福衛五號順利發射升空，進入軌道運作正常。



國家太空中心福衛五號計畫總主持人張和本接受中央社記者電話訪問表示，衛星運抵美國全程由儀器監控，掌握福衛五號當下所處環境的濕度、承受的重力加速度等。



他說，不論飛機或陸上運送，衛星運送箱的內建感應器會顯示不正常的應力衝擊，非常值得慶幸的，從台灣飛到美國這趟旅程，所有感應器數據正常，運送非常平順。



張和本表示，福衛五號與承載它發射升空的火箭獵鷹9號（Falcon 9）已在15日展開連結作業，分機械與電力兩個方面，執行酬載連接安裝（payload attach fitting），以及酬載轉接器（payload adaptor）的連結。



他說，在電力方面，因每條連接線的接頭，不論尺寸大小與針腳數（pin），這些細節均以文字詳實記載，只要對照文件紀錄，逐一比對接頭吻合後安裝即可，所以電力方面很快就完成。



張和本表示，機械方面的結合則比較費時，因有個金屬環結構得鎖72顆螺絲，還有個接點要鎖120顆螺絲，而且每顆螺絲有個別規格，所以機械的整合花了不少時間，不過工作團隊都一一克服了，所有作業順利。



福衛五號與發射火箭連結作業完成，象徵首個台灣自主研製衛星的發射前置作業進入最終也最關鍵的階段。



張和本表示，福衛五號是台灣向世界證明，可自主製造衛星的成果，太空中心大約200人，是非常難得的團隊，他們經過研製福衛五號的歷練，特別是開發了運用於福衛五號的多個關鍵元件，比以前更有信心。



福衛五號定美西時間8月24日（台灣時間8月25日凌晨2時50分），由獵鷹9號火箭承載，在美國加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）發射升空。1060819