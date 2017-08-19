駐巴拉圭大使館舉辦慶祝臺巴建交60週年之兩國藝術家聯展



(中央社訊息服務20170819 11:36:18)駐巴拉圭大使俞大㵢於106年8月17日晚間與巴國家文化中心主任莫塞麗(Margarita Morselli)於Casa Bicentenario Josefina Plá文化中心共同主持「中華民國與巴拉圭共和國建交60週年—臺巴藝術家聯展」開幕酒會，現場展出巴國前眾議長夫人、亦為知名藝術家瑪杜(Marthú Rodríguez Alcalá de Moreno)之畫作，以及我陶瓷藝術家柯燕美老師之陶藝作品。巴國前眾議長及外長José Antonio Moreno Ruffinelli(瑪杜女士夫婿)、住居部長努內絲(Soledad Núñez)、中央銀行總裁Carlos Fernández Valdovinos、民間友我組織「臺巴友好合作協會」會長Juan José Benítez Rickmann、甫訪臺之巴國畫家Esperanza Gil等藝文界重要人士、俞大使夫人偕館團員眷及旅巴僑團代表等約250人到場觀禮，巴國主要媒體「ABC彩色報」、「最新時刻報」及「國家報」均到場採訪報導，場面熱烈。



俞大使致詞表示，為擴大慶祝臺巴建交60週年，駐館特邀瑪杜夫人首次出借展出具有中華文化特色之油畫共31幅，伊多年來曾隨夫婿五次訪臺，對我國豐富的藝術文化印象深刻美好，返巴後將所見所聞繪成油畫作品，希望巴國民眾能從其畫作中認識我國文化之美，並透過與我國陶藝家柯燕美老師作品聯合展出，深化兩國藝文界交流，並彰顯臺巴間友好深厚情誼。



柯燕美老師此次除應邀前來亞松森市進行作品展覽外，也將教授亞松森中正學校學生陶藝製作，另於巴國國立亞松森大學(UNA)開設陶藝拉坏講座，讓更多巴國學子瞭解陶瓷之美，並共同慶祝臺巴建交60週年。



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