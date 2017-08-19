張清風強調教育的價值 就是要幫助每一個有需要的學生



(中央社訊息服務20170819 11:28:31)國立臺灣海洋大學8月19日舉辦「106年新生入學說明會暨新生家長日」，吸引了超過1500位學生及家長報名參加，透過導覽解說及座談會，讓新生及家長瞭解海洋大學的辦學理念及教學資源與生活環境，同時認識各學系特色。



海洋大學表示，這一次的「新生入學說明會暨新生家長日」活動主要是針對106學年錄取海大的所有大學部新生所舉辦，雖然今年4月底針對學測甄選入學各管道錄取的學生舉辦過「2017 Hi! Young新鮮人說明會」，仍有許多家長及學生報名這次的說明會，為了考量家長的需求，提供了三種不同的行程選擇，希望藉由面對面的交流互動，提升學生對於大學學習環境之認識以及未來的發展，讓家長更放心將子女送到海大來就讀。



海大課外活動指導組表示，「新生入學說明會暨新生家長日」活動分別安排全天及半天等三個時段的選擇，學生及家長可以依需要參加校長座談會、親師座談、學系座談會或校園巡禮等活動，內容包含學校簡介、學院全人發展計畫、學系導覽、學生生活、課業學習、教學資源、宿舍、獎學金等說明，另外還有教學示範、設施參觀、經驗分享等，同時透過面對面的交流互動，充分了解新生的需求，並回覆家長的疑惑，提升學生及家長對海大教學資源與校園環境之認識，建立對於院、系及學校的向心力與歸屬感。



海大校長張清風表示，培養社會上不可或缺的人才是海洋大學的責任，辦一所令人感動的大學是海大辦學的目標。教育的價值在於關心及幫助每一個需要被關心、被幫助的年輕人，這些年輕人都是國家的未來，我們的用心可以讓學生改變，改變他的人生價值，海大的教師與同仁會用最大的力量跟愛心來幫助學生、關懷學生，讓家長可以放心。



張清風校長說，這些年來，海大以「真誠、踏實與用心」的態度辦學，將學生視為學校的主體，除了特別注重學生全方位的發展，強化學生的「基礎專業教學」及「通識教育」，重視學生「品德教育」，加強學生「實作實習」與「外語能力」之外，同時推動鼓勵「學生出國計畫」，補助學生社團及體育活動，提供學生優良的學習與生活的環境，讓學生能夠在這裡快樂學習、成長茁壯。



另外，張校長強調各學系正積極推動與產業界合作，鼓勵學生參加海內外產業實習，讓學生能夠於在學期間提早接觸職場，與產業接軌，提升未來的就業競爭力。同時，也推動「教務鬆綁」政策，轉系、輔系、雙主修等，不再以成績為考量，讓學生能依個人的興趣，選擇個適合的科系就讀。並與國內外學校機構建立更實質的交流合作，積極鼓勵優秀學生留校就讀碩士班「五年一貫學碩士」方案等，讓教學與人才培育更為精進，將所有的學生培育成為社會上不可或缺的人才。



訊息來源：國立台灣海洋大學本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218969.aspx