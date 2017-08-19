科博館2017天地之旅 大峽谷觀星



(中央社訊息服務20170819 10:19:37)62位台灣的師生，參加科博館2017「天地之旅」美國日全食觀測，於8月13日抵達洛杉磯，展開了此次長達12天、橫越三分之一個美國的科普旅程。然而在8月21正午的日食觀測之前，學員們需要先進行一連串的天文和地質景點的深度學習。這些地方包含了景致優美的大學校園、以教育推廣著名的都市天文台、古生物完整發掘的遺址博物館、已經退役的NASA太空梭，以及發現冥王星的天文台。但是此次旅程的第一個高潮，是來到了世界著名的地質景觀–亞利桑那州的大峽谷。



從海拔2千米的高原台地，陡然切下1千6百米的寬闊深谷，這是科羅拉多河五百萬年來細水磨砂的鬼斧神工。科博館地質專家何恭算博士隨隊講解，細數億萬年來這片土地的滄海桑田，從17億年前的岩石形成，歷經抬昇、侵蝕、崩塌，才出現了這處又寬又深的巨大峽谷！壯麗的自然景觀，配上細膩深入的科學解說，再襯著一望無際的晴朗藍天，提供了一次難得的心靈震撼！但這只是開始……。



當天傍晚，師生團再次進入大峽谷觀景區，只是為了要欣賞壯麗的峽谷落日。但是當全團人馬趕抵觀測點，卻發現少數面西可看到落日的平台早就人山人海，再無落腳之地。但塞翁失馬、柳暗花明，當館長心焦如焚地四處搜尋，想要為全團找個觀察落日之處，抬眼卻看到了紅豔晚霞映照的東邊山壁上，從橘紅到淺紅再到深紅，柔美溫潤的漸層變化，美到不可方物！那時我才知道，大峽谷觀賞落日並不是真正去看西邊漸入地平的太陽，而是欣賞落日餘暉映照東邊山谷峭壁的顏色變化！全團師生看得心滿意足，但這還是開始……。



天色漸暗，在等待觀星的過程中，館長拋出了科學問題，讓學員思考：白天我們看到許多騾子，都是用來載運遊客下到深谷挑戰自我用的。騾子是馬和驢的後代，但牠盡其一生為人類服務，卻無法自己生育後代，這是什麼原因？是硬體的問題，還是軟體的缺陷？學員七嘴八舌，提出了又科學又搞笑的可能，其實答案很簡單，馬有64個染色體，驢有62個染色體，但交配的後代騾子的染色體數目，卻是兩個加起來除以二，有63個，染色體不成對，生殖細胞就無法進行關鍵的減數分裂，自然就不具有誕育後代的能力了。



在輕鬆的科學討論中，天色終於黑下來了，星點漸次躍出，白晝晴朗的藍天給出了晚上滿天星斗的黑夜，繁星點點的夜空讓人在猛抬頭的一瞬間，竟然難以很快辨認星座，因為星星實在太多了！館長手中的雷射筆射出一道綠光指向天際，依次點出了夏季晚上可見的諸多星座，從北天大熊小熊的淒美神話，到頭頂夏季大三角織女牛郎的七夕相會，再到南天天蝎座宮廷鬥爭的熒惑守心，歷史神話穿插著科學觀察，豐富了這次大峽谷夜空觀星的深刻體驗！



因為美國巴士司機工作時間有嚴格限制，所以晚上9點以前必須上車回程，學員們依依不捨離開這片亮麗星空，有位地科老師說了：「如果中小學地科老師都能有這種心靈震撼的星空體驗，就能將這種感動和學生分享，未來學生也才會有走入自然、體驗星空的嚮往！」的確，星空下的感動不是課堂上書本中的說明能夠取代的，但話說回來，也不是每位老師都能機緣湊巧地處身星空之下，所以館長才會強調：接觸自然的方式有兩種：一是親身走入自然，另一個呢，當然就是走入自然科學博物館囉！



訊息來源：國立自然科學博物館本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218968.aspx