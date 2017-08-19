松山文創園區南向製菸工廠開幕 啟動空間活化擴大創作感染力



(中央社訊息服務20170819 09:55:58)松山文創園區自2013年以南向製菸工廠一樓為基地，策劃成立「133號合作社」以來，徵選文創相關的非營利組織團體進駐，讓文創人在此相遇、交流與互動。2017年再度進階規劃並正式更名為「133號共創合作社」，透過公開徵件與開放申請方式，由五家文創相關公協會獲選進駐，運用共創空間概念打造跨界創意聚落、國際交流平台與營運辦公空間，今年八月南向製菸工廠全新展覽場地「藝異空間」與「藝思空間」也正式開幕，以視覺藝術、新媒體與設計創作為主要扶植項目，提供藝術家個人或團隊的中、小型展覽使用，鼓勵實驗性展覽，並期許成為新興藝術家、創作者與民眾進行互動對話的場域。一系列空間的正式啟動，將更完整落實松山文創園區創意樞紐之理念，引領臺灣創意群聚開創新的可能。



「133號共創合作社」將文創、藝術、設計、音樂等工作者群聚，除一樣提供辦公空間進駐之外，更賦予使用團隊一個跨界合作的展示舞台，讓其充分展現創作能量及價值。今日(8/18)開幕交流會上，台灣創意設計中心林鑫保副執行長、中華民國工業設計協會郭介誠秘書長、中華民國室內設計協會龔書章理事長、台北市音樂創作職業工會林尚德總監與多位藝術家等皆出席這場開幕活動。台北市文化基金會楊淑鈴副執行長現場表示:「松山文創園區期許藉『133號共創合作社』的轉型與全新樣貌，建構跨領域新型態的創意產業育成基地，並帶領臺灣創意工作者走向國際。」未來，財團法人台北市開放空間文教基金會除持續提供年輕藝術家發表舞台，預定每月辦理1-2檔展覽，呼應並強化園區「原創基地」之定位；中華民國工業設計協會配合教育部主辦的台灣國際學生設計大賽活動，邀請國際設計組織來台，讓民眾與國際接軌並深入瞭解不同設計背景文化薰陶下的交融合作成果；中華民國室內設計協會以培育設計人才，加強設計資訊與技術之研究開發，計劃打造與社會大眾多元互動交流場所，強化創意示範基地的體驗；台灣包裝設計協會集結優秀精銳設計師，凝聚設計專家、產業的技術、學界研究與教育傳承，規劃舉辦國內外包裝設計競賽展，躍向國際舞台；台北市音樂創作職業工會則為第一個完全由音樂創作人自主的工會，希望藉此傳承過去與展望未來華語流行音樂進程的高度與深度，並協助政府促使音樂產業升級，規劃將辦理國際音樂創作營與流行音樂大師班等活動，共同創造音樂創作的價值。



松山文創園區周琍敏執行總監表示:「全新啟用的『藝異空間』與『藝思空間』，希望提供一個獨立空間讓更多微型藝術家或工作室，可以更輕鬆的方式在松山文創園區展出，讓這裡成為全民的藝術空間。」「藝異空間」今年以「對話」為主題規劃三檔系列展覽，第一檔展覽「與光影的對話—影像」，由影像藝術家懋所帶來的《welovetaipei》以視覺感官帶動聽覺感受，帶領觀者進入台北的都市叢林，此展覽現正展出中。第二檔「與觀者的對話—議題」則是聯合國世界水日展覽合作團隊—香港100 ℃乏點，集結台灣及世界各地共25位藝術家，同策畫的環保議題展覽《淨水．刻不容緩》，第三檔「與空間的對話—材質」《台灣磨石子特展》則以松菸的磨石子出發，與迪化207博物館合作策展，藉由藝術家作品呈現的差異，拓展「對話」的各種層面，讓多元的「對話」穿梭在製菸工廠的空間特性中，構築藝異空間的各色面貌。同時啟用的「藝思空間」，近期將開放徵件，首檔以「松山文創學園祭精選展系列1.—圖像世代GraphicGeneration」為開幕展覽，從第六屆松山文創園區學園祭中精選出四件以圖像與影像相關的優秀作品，重現年輕學子帶來的創意與活力。未來南向製菸工廠七個多元的場域空間將不定期舉辦展覽與活動，並開放民眾參觀、交流。



欲了解更多南向製菸工廠詳細活動資訊，請洽：松山文創園區官方網站http://www.songshanculturalpark.taipei133號共創合作社官方網站http://www.songshanculturalpark.org/133/



空間名稱/協會 營運時間南一/財團法人台北市開放空間文教基金會 10:00-18:00(週一休館)南二/中華民國工業設計協會 10:00-18:00(週日休館)南三/中華民國室內設計協會 10:00-17:00(週日休館)南四/台灣包裝設計協會 10:00-18:00(週一休館)南五/台北市音樂創作職業工會 10:00-18:00(週一、週五休館)藝異空間 10:00-18:00藝思空間 10:00-18:00



訊息來源：財團法人台北市文化基金會松山文創園區本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218965.aspx