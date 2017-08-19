（中央社記者林孟汝台北19日電）經歷多次延宕，台灣第一枚自主研發衛星「福衛五號」將在25日升空，跨出台灣太空史上一大步。2019年起，台灣將展開第3期太空計畫，可能項目包括透過國際合作共同探索外太空等。



「福爾摩沙衛星五號（福衛五號）」是由財團法人國家實驗研究院國家太空中心規劃、國內自主研製的第一枚遙測衛星，將接替去年功成身退的「福爾摩沙衛星二號（福衛二號）」，兼具「遙測」與「科學」兩大任務。



福衛五號重達450公斤（含酬載及燃料）、造價近新台幣56.59億元，為高2.8公尺、外徑約1.6公尺的八角柱外型，另搭載CMOS光學遙測和先進電離層探測儀（AIP）等酬載儀器，用來建置太空天氣模式、電漿擾動變化及研究電離層的異常現象。



其中7億元是給SpaceX的火箭發射費用，由於太空中心很早向SpaceX 下訂，價格較為便宜，若以現在的市場行情，發射衛星需花費約新台幣18億元。



2016年SpaceX 火箭爆炸，導致原訂2016發射的福衛五號發射時程延遲，被迫延至2017年8月25日凌晨2時50分，國人將可透過SpaceX 的轉播參與發射過程，見證台灣太空科技發展的歷史時刻。



福衛五號已運至美國加州范登堡空軍基地發射場，進行衛星升空前的最後測試驗證及與火箭結合作業。8月16日福衛五號與承載它發射升空的火箭獵鷹九號展開連結作業，不論是電力與機械方面的結合，都非常順利。



工作團隊也藉著酬載連結的機會，啟動福衛五號並試運轉約30分鐘，證明電路的連接等方面沒問題，同時也繼續幫衛星充電，發射升空當天，要給福衛五號電力滿載。



另外，發射火箭獵鷹九號外殼也有台灣意象，包括印有台灣字樣外，還有「福衛五號全國兒童徵圖比賽」的首獎作品圖畫也將一同伴隨升空。福衛五號發射後不久，第一節火箭將回收降落在聖地牙哥北邊附近的無人船上。



福衛五號升空之後，使用720公里高度的太陽同步軌道，黑白影像解析度高達兩公尺，相當於在台北101大樓可辨識遠在300多公里外墾丁的人。預計80分鐘後與地面控制站建立通訊，預估一週後可開始傳送觀測資料。



福衛五號繞行地球一周約99分鐘，每兩天經過台灣上空，時間約是上午9時34分、11時10分及晚上的20時32分、22時09分。



國家太空計畫已邁入第26年，「福衛五號」也是台灣人造衛星的第4個任務，其執行計畫書自2009年起核定啟動後，結合國內微像公司及中央大學等產學研50餘團隊共同研發，包括衛星本體、遙測酬載、科學酬載及地面系統等關鍵元件，均為台灣自主研發。



行政院長林全日前表示，隨著科技的進步，尤其是電子零組件越來越輕巧，衛星在未來將被大量運用，除軍事方面，在通訊、國土安全及商業活動都非常重要，可預期相關產業將在未來20、30年蓬勃發展，因此自製衛星的能力非常重要，而「福衛5號」已證明台灣有此能力。



他說，下一步目標是讓技術能量在台灣繼續深耕、有所發揮，除了期盼台灣太空產業與商業結合，也可進行國際間技術合作，台灣太空產業若能立足國際，人才就會源源不絕進來，也會有更多人願意投入相關領域，推動產業發展。



2019年起，台灣將展開第3期太空計畫，目前正由國家實驗研究院與科技部審核中，原則上仍包括遙測、光學、微波照相、通信與氣象應用等項目。太空中心官員表示，期盼第3期的太空計畫，能推動前瞻創新任務，譬如透過國際合作操作小衛星，共同探索外太空等，但是目前還沒定案。1060819