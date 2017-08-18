▲《一路不順風》瘋狂救援行動，把少女從失控房車「傳遞」到警車。（圖／原創娛樂，2017.08.18）

繼《敦克爾克大行動》《玩命再劫》，2部堅持使用實景拍攝的電影上映後，下周（8/25）也有一部不用綠幕CG做特效的電影《一路不順風》，即將在台上映，該片不僅是法國原汁原味的喜劇公路電影，更在高速公路以時速130公里實景拍攝。

《一路不順風》描述整形外科醫師湯姆，開新車帶家人出遊，但新車定速系統、剎車系統全都壞掉，一家人卡在時速130公里的車裡，不斷往前方衝去。為了拍出電影設定的車子失控緊迫感，導演尼可拉斯班納莫決定，採取時速130公里在高速公路上拍攝，但法國高速公路不能封路，於是他帶著100人的工作團隊，前往歐洲鄰國馬其頓，封下2條高速公路，啟用馬其頓當地400位技術人員，並租下200輛車，全力打造這個高速公路搞笑驚魂記。

電影中最驚險的畫面包括，法國警方為了搶救困在這輛失速房車內的小孩，啟動瘋狂救援，在2輛車都以時速130公里奔馳的情況下，把2個小孩跟1個少女，從房車「傳遞給」警車；此外，超過70歲的法國影帝安狄度索里亞(André Dussollier)更爬上天窗，當起人肉雨刷清洗前窗，場面刺激又好笑。

▲《一路不順風》有許多天馬行空又真實的情節。（圖／原創娛樂，2017.08.18）

班納莫坦言，這樣拍電影真的很瘋狂！劇組採用很多安全措施，確保演員安全無虞，一切努力都是希望能拍出「不用特效、而是以真實場面帶出真實感受的電影。」本片在法國上映時，還有觀眾看片看得太投入，緊張到把電影院座椅的扶手扯下，可見電影的刺激精采。