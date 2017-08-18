歌手aMEI張惠妹（右）「烏托邦2.0慶典」演唱會持續在高雄巨蛋熱唱，18日第3場嘉賓邀請到歌手田馥甄（左）合體飆唱「好膽你就來」，兩大天后首度同台，瞬間引爆全場嗨到翻。（EMI提供）中央社記者江佩凌傳真 106年8月18日