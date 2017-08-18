張惠妹田馥甄演唱會合體 嗨翻全場（1）中央社 (2017-08-18 23:10)
歌手aMEI張惠妹（右）「烏托邦2.0慶典」演唱會持續在高雄巨蛋熱唱，18日第3場嘉賓邀請到歌手田馥甄（左）合體飆唱「好膽你就來」，兩大天后首度同台，瞬間引爆全場嗨到翻。（EMI提供）中央社記者江佩凌傳真 106年8月18日
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- TISSOT 天梭 LE LOCLE 力洛克80動力儲存機械錶(40mm)-T0064
- FOSSIL 羅馬風尚優雅皮革腕錶-銀白x卡其/36mm
- 【OZ 歐舒】艾曼達純白4尺石面餐櫃(全組)
- 【優利亞-蜜妮胡桃石面】2X4尺收納櫃
- 【VYCOZ 太陽眼鏡】2016時尚貓眼新款(琥珀-金#DICA GOL-BLA
- 【美國 MERRELL】女款 SIREN EDGE 輕量越野登山戶外多功能
- LICORNE 恩萃 Entree 絢爛閃耀小錶徑女錶-銀/26mm
- Mamaway 孕期刷破窄管牛仔褲(共二色)
- 【飛利浦PHILIPS】天枰座立燈 PLL36206 (金/銀)
- 【arena 今夏新款限量】女士 四角 防曬 抗UV 保守 遮肚 顯
「千年一遇美少女」發福遭譏 粉絲崩潰：回不去了【NOWnews今日新聞】
葉華全裸寫真遭起底 再爆差點被知名導演性侵【NOWnews今日新聞】
圖【NOWnews今日新聞】
生命桃花源 蕉農之子行醫生涯【中廣新聞網】
昌珉、始源退伍啦！粉絲不聽話仍聚集迎接【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》