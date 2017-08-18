張惠妹田馥甄演唱會合體 嗨翻全場（2）中央社 (2017-08-18 23:10)
歌手aMEI張惠妹（右）「烏托邦2.0慶典」演唱會持續在高雄巨蛋熱唱，18日第3場嘉賓邀請到歌手田馥甄（左），田馥甄還拿出木魚上演趣味橋段，為演唱會製造意想不到的「笑」果。（EMI提供）中央社記者江佩凌傳真 106年8月18日
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Keeley Ann陽光女孩~網狀運動風格綁帶全真皮內增高休閒鞋(
- 麗嬰房 Nuna IVVI? 豪華推車(黑色)
- HAPPYHOME 雲海蘋果木6尺加大雙人床-不含床頭櫃-床墊 MT7-1
- 【BGTM】入門嚴選BT-65木吉他(質感藍)
- HAPPYHOME 貝拉3.5尺大三斗櫃/抽屜櫃/收納櫃 免運費
- 送Duck四季毯【禾聯HERAN】旗艦級8渦輪離心氣旋式吸塵器 EP
- Jeep Spirit 簡約休閒系列時尚手錶-金面/卡其色帶-46mm
- 【COACH】馬車LOGO皮革口袋拉鍊長夾(希臘藍色)
- 【Simple Life】Simple Life雙人沙發14段免組裝折疊床-SF(
- 【X戰警】X-Guarder XP2 胎壓偵測器(三合一自拍神器+磁吸式
「千年一遇美少女」發福遭譏 粉絲崩潰：回不去了【NOWnews今日新聞】
葉華全裸寫真遭起底 再爆差點被知名導演性侵【NOWnews今日新聞】
圖【NOWnews今日新聞】
生命桃花源 蕉農之子行醫生涯【中廣新聞網】
昌珉、始源退伍啦！粉絲不聽話仍聚集迎接【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》