歌手aMEI張惠妹（右）「烏托邦2.0慶典」演唱會持續在高雄巨蛋熱唱，18日第3場嘉賓邀請到歌手田馥甄（左），田馥甄還拿出木魚上演趣味橋段，為演唱會製造意想不到的「笑」果。（EMI提供）中央社記者江佩凌傳真 106年8月18日