東京台灣之夜 52Hz演員熱力獻唱中央社 (2017-08-18 23:10)
台灣導演魏德聖今天在日本東京宣傳新片「52Hz, I love You」，主要演員（左起依序為小玉、小球、米非、舒米恩）都是歌手，在台灣之夜熱力獻唱。中央社記者黃名璽東京攝 106年8月18日
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