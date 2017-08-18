參與台灣導演魏德聖新片「52Hz, I love You」（52赫茲我愛你）演出的舒米恩（右）、米非都是歌手，18日跟魏德聖一起到東京宣傳，並參加台灣之夜熱情獻唱。中央社記者黃名璽東京攝 106年8月18日