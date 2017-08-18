魏德聖日本宣傳新片中央社 (2017-08-18 23:10)
台灣導演魏德聖18日到日本東京參加TAIWANDERFUL活動及「台灣之夜」，並宣傳新片「52Hz, I love You」（52赫茲我愛你）。中央社記者黃名璽東京攝 106年8月18日
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