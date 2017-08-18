（中央社台北18日電）中印持續在邊境對峙，日本駐印度大使平松賢司談話被指支持印度。中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，日本「在搞清楚事實之前最好不要信口開河」。



中印部隊在洞朗地區對峙超過2個月，日本駐印度大使平松賢司17日接受印度媒體採訪時表示，任何國家都不應單方面試圖以武力改變洞朗現狀，這段說法被指日本表態支持印度。



此外，被問到中印在洞朗對峙是否顯示中國大陸在主權問題上愈來愈好戰，平松賢司說：「做出這樣的假設並不容易，但一些例子可能被視為如此。」



大陸外交部今天舉行例行記者會，華春瑩回答相關問題時表示，日本駐印度大使也許真的想幫印度說話，但「在搞清楚事實之前最好不要信口開河」。



華春瑩並重申中方立場，表示在洞朗地區「不存在領土爭議」，強調企圖改變現狀的「是印度，不是中國」，並表示解決當前事件、雙方開展有意義對話的前提和基礎，是印方立即無條件撤回所有「非法越界」的人員和設備。1060818