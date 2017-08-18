（中央社記者黃名璽東京18日專電）台灣電影導演魏德聖今天率新片「52Hz, I love You」演員，一起到日本東京宣傳。談到自己為何拍這部音樂片，他說：「大家都說我不懂愛情，我要證明我懂愛情。」



魏德聖18日到日本東京參加TAIWANDERFUL活動及「台灣之夜」，並宣傳新片。這部電影是魏德聖第一次嘗試拍音樂片，主要演員小玉、小球、舒米恩、米非都是歌手，也跟魏德聖一起出席。



他談到這次為何拍音樂劇時說，這部電影老實說「來得有點意外」，本來不在計畫之中。



魏德聖說，有一天看到一個很漂亮的景像，就覺得好像應該要寫一些快樂的東西。



這個景像是他之前在德國時，剛好是春天，當時時差還沒調過來，一大早就起床坐在鄉下民宿內靠院子的廚房內吃早餐。



天愈來愈亮，他看到院子裡開滿了花，景像非常美麗，就覺得好像該做些什麼讓自己也愉快的事情。



魏德聖於是到房間把電腦拿出來，就想起了20多年前放在心裡的種子，一個女生不小心愛上了一個男生，「就把它一個字一個字這樣寫出來」。



「再加上以前拍的電影，大家都說我不懂愛情，我要證明我懂愛情，所以就拍了這部快樂的電影。」魏德聖補充說。



小玉現場拱魏德聖跟台下觀眾說「我愛你」，魏德聖稍微吸了一口氣先用日語說「我愛你」，贏得滿場掌聲；後來又用中文補了兩次「我愛你」。1060818