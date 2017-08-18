張惠妹合體田馥甄 飆唱好膽你就來中央社 (2017-08-18 22:39)
（中央社記者江佩凌台北18日電）歌手aMEI張惠妹「烏托邦2.0慶典」演唱會持續在高雄巨蛋熱唱，今天第3場嘉賓邀請到歌手田馥甄合體飆唱「好膽你就來」，兩大天后首度同台，瞬間引爆全場嗨到翻。
張惠妹「烏托邦2.0慶典」演唱會繼上週末2場熱力演出，今晚在高雄巨蛋進入第3場，依舊讓歌迷嗨爆。
第3場演唱會「加碼」邀請到田馥甄擔任神祕嘉賓，兩人還攜手飆唱「好膽你就來」，嗨翻全場粉絲，瞬間讓演唱會推向高潮。
主辦單位透過新聞稿表示，由於田馥甄曾在自己的演唱會上演敲木魚念經的趣味橋段，今晚田馥甄再度拿著木魚現身「烏托邦2.0慶典」，兩人同台的畫面中，走「身心靈」路線、屬於冷靜型歌手的田馥甄，和天后張惠妹對比「差很大」，也為演唱會製造出意想不到的「笑」果。
主辦單位指出，兩人一年前都曾站上「愛最大」演唱會舞台，一同為促進婚姻平權發聲，但兩人當時並未同台演出，今晚是兩人合體飆唱的第一次，就獻給「烏托邦」的粉絲們。1060818
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