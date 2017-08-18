（中央社台北18日電）針對消息指英國劍橋大學出版社已經在中國的網站刪除300多篇在「中國季刊」發表的文章一事，劍橋大學出版社今天向BBC中文網確認，已從網頁移除相關文章。



英國廣播公司（BBC）中文網報導，劍橋大學出版社在一篇聲明中表示：「我們可以確認我們收到從中國一個入口機關的指示，在中國移除中國季刊個別文章。」



聲明說：「我們接受要求移除文章，確保在這個市場內的研究人員及教育界人士能使用我們出版的其他學術及教育類的材料。」



關於未來如何自處，聲明說，劍橋大學出版社現在、將來都不會主動審查內容，只有當被要求時，才會考慮撤下個別文章。「我們不會改變出版的性質，好讓中國接受內容。」



劍橋大學出版社指，近期越來越多類似的要求，令出版社感到憂慮。下周北京書展時將與相關部門討論有關事宜。並稱「中國與其他地區的審查問題並非短期問題，需要長期的手法」。



聲明說：「思想及表達自由是我們作為出版社的信念，但劍橋大學出版社及其他國際出版社面對審查的挑戰。」1060818