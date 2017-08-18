（中央社台北18日電）諾貝爾和平獎得主劉曉波被海葬後，遺孀劉霞一直與外界失聯。今天網路流傳一段長約1分鐘的影片，劉霞表示自己在外地休養，請大家給她時間，但她的友人認為，這極可能是官方拍攝的影片。



片中劉霞對著鏡頭說，「我在外地休養。請大家給我哀悼的時間，給我內心修復的時間，有一天健健康康地面對你們。在曉波生病期間，醫生們也盡了全力。曉波也把生死看得很平淡。所以我也要自己調整好自己。以後在我各方面都有所好轉的情況下，再和你們一起。」



影片並未說明拍攝的時間地點，以及劉霞所說的話是否出於個人意願。



劉曉波和劉霞的友人、維權人士胡佳今天晚上在推特（Twitter）分享這段影片。胡佳在推特上表示，這種影片「99.9%出於中共的政法和宣傳機關拍攝」。



胡佳說，他可以肯定這不是劉霞本人的自主意願。劉霞和弟弟劉暉唯一的自主意願就是離開中國去海外獲得自由。



劉曉波7月13日因肝癌在保外就醫期間過世，當月15日火化並海葬，此後外界一直無法確知劉霞的消息，海外各界不斷呼籲大陸方面釋放劉霞。1060818