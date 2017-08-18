▲田馥甄（左）經典合體阿妹，嗨唱歌曲《好膽你就來》。（圖／EMI提供 , 2017.08.18）

阿妹今（18）晚高雄再開唱，是她「烏托邦2.0」巡迴演唱會高雄場的第三場，今晚請來重量級神秘嘉賓田馥甄，兩人一起飆唱歌曲《好膽你就來》，嗨爆高雄巨蛋。

田馥甄一直視阿妹為偶像，兩人同在選秀節目《夢想的聲音》擔任導師，但卻未曾同台合唱過，一年前田馥甄和阿妹一起站上「愛最大」演唱會的舞台，為婚姻平權努力，但卻沒有一起合唱，如今終於首次合體「飆唱」，讓歌迷直呼感動又幸運。

▲田馥甄（右）扮「師姐」登上阿妹演唱會。（圖／EMI提供 , 2017.08.18）

田馥甄曾自嘲是「法會型歌手」，之前在小巨蛋演唱會帶著木魚模仿「師姐」念經，今天在阿妹演唱會上「重現經典」，再度「師姐」上身，拿著木魚為「烏托邦2.0慶典」誦經，笑說阿妹很勇敢，願意邀請「法會型歌手」擔任演唱會嘉賓，與阿妹的搞笑互動笑翻全場。

阿妹和田馥甄彼此都很欣賞對方的歌唱實力，這次田馥甄難得當嘉賓，原本想唱阿妹經典嗨歌《三天三夜》，卻因為歌曲在演唱會的原訂歌單中，讓她最後選唱阿妹曾奪下金曲獎最佳年度歌曲的《好膽你就來》，兩大天后的大合唱，滿滿能量讓歌迷直呼看到賺到。

▲阿妹高雄巨蛋開唱，動感歌唱讓歌迷聽得超嗨。（圖／EMI提供 , 2017.08.18）