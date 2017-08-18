「小樂」吳思賢坦言不排斥姊弟戀。（圖／新視紀整合行銷提供 , 2017.08.18）

新生代男神「小樂」吳思賢，今（18）日化身白馬王子，出席酒類品牌情人節特別活動，他除了在現場親餵幸運粉絲七夕特調，更大方的說不排斥姊弟戀，讓全場氣氛都沸騰了起來，還自爆酒量很差。

「小樂」吳思賢繼去年發行迷你專輯「捉迷藏」後，就一直投入戲劇的拍攝，現階段的他正忙於新專輯的籌備，預計9月份將再接拍新戲。他說，因為要保養喉嚨，所以平常喝不多，最常一起小酌的好朋友就是「三兄弟」李玉璽、周興哲、陳彥允。四人經常會到彼此家串門子，小酌一杯聊近況談心事，小樂自認酒量是兄弟中最差的，但依他的觀察，周興哲與李玉璽酒量最好，只是李玉璽酒精起的慢，有時候突然來了，整個人就會呈現昏睡狀態。

「小樂」吳思賢坦言不排斥姊弟戀。（圖／新視紀整合行銷提供 , 2017.08.18）

活動現場來了不少支持的粉絲，有不少是輕熟姊姊，被問到是否接受姊弟戀？小樂笑答：「我當然可以啊。」大方表示接受姊弟戀，小樂又接著補充：「對方年紀盡量不要大過他媽媽就好。」他還反虧自己回的「不正經」。小樂也說，小時候才會做出比較浪漫不切實際的事情，例如送女友99朵玫瑰花，然後將禮物藏在裡面，讓女友自己找。而他印象最深刻的情人節是小時候陪著當時單身的姊姊逛街，當年還未有戀愛經驗的他，從姊姊那裏獲得很多巧克力讓他覺得很開心，只是小時候綽號「小肥仔」的他，原本體脂肪就過高，加上狂吃巧克力，後來還因為過胖問題被老師盯上，一直督促他要減肥。

吳思賢表示年輕時做過很浪漫的事情，他曾送女友99朵玫瑰，還把禮物藏起來要對方找。（圖／新視紀整合行銷提供 , 2017.08.18）

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