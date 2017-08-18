▲葉子淇有著精緻五官和火辣身材。（圖／黑色餅乾提供 , 2017.08.18）

大陸歌手AK葉子淇擁有精緻臉蛋、火辣身材，最近來台灣發片的她靠著「爆乳婚紗」變身女神，但她日前在台灣的發片記者會上表演鋼琴，卻意外彈錯，經助理坦承原來是因為不小心在葉子淇登台前，夾傷她的手指，才讓她演出失常。

助理表示，當天葉子淇登台前，自己不小心用門夾到她的手，卻因為害怕被罵、炒魷魚，所以請她幫忙保密，葉子淇也樂觀認為彈錯琴沒關係，期許下次有機會雪恥，展現真正的實力。

▲葉子淇挑戰純愛歌曲。（圖／黑色餅乾提供 , 2017.08.18）

葉子淇的新歌《你可以愛我嗎？》最近也上架，她在MV中挑戰床戲，只是跟男演員在床上僅有牽手放電，完全「普遍級」，但純愛歌曲還是讓歌迷聽得好入迷。

當初葉子淇看到這首歌曲，曾一度拒唱，因為雖然外表看起來柔弱，但她其實很好強，愛情觀「拿得起放得下，從不低聲下氣」，她原本覺得這首歌曲不像自己，經製作人的解釋，這首歌由她的聲線詮釋很有說服力，才克服心理障礙完成這首純愛歌曲。

▲葉子淇看起來柔弱，感情觀卻很堅強。（圖／黑色餅乾提供 , 2017.08.18）

而她除了音樂作品，也挑戰戲劇演出，剛殺青的戲劇《龍門客棧》中，她飾演殺人不眨眼的女忍者，敬業的她不怕苦，吊鋼絲胯下處都黑青也不喊累，葉子淇說：「演女忍者有非常多吊鋼絲的橋段，常常有飛簷走壁的武戲，忍者刀重達六公斤，第一天拍下來，右手快抬不起來，還好後來越來愈適應，可以和專業的團隊合作，覺得自己很幸運。」