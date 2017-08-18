（中央社記者黃名璽東京18日專電）電影「海角七號」導演魏德聖今天率新片演員到日本宣傳，談到主要演員是樂團歌手又很愛唱KTV時說：「搞不懂唱歌可以賺錢，為什麼還要去唱那種要付錢的？」



魏德聖今天到日本東京參加TAIWANDERFUL活動及「台灣之夜」，並宣傳新片「52Hz, I love You」（52赫茲我愛你）。這部電影是魏德聖第一次嘗試拍音樂片，主要演員小玉、小球、舒米恩、米非都是歌手，也跟魏德聖一起出席。



魏德聖致詞時笑說，「謝謝大家，我們又來了，但場合怪怪的，我實在不知道為何會站在這邊，請大家支持我成為一個歌手」。



被問到現場有很多歌手的感觸，魏德聖表示，「我覺得我很多餘」，他會聽歌，但不會唱歌。



談到會不會跟大家一起唱KTV，魏德聖說，自己常常一首歌都唱不完，「他們唱歌好聽，我不行」；而且他常覺得奇怪，這群歌手很愛去唱KTV，「我搞不懂每天在唱歌，為什麼還要去卡拉OK唱歌？唱歌可以賺錢，為什麼要去唱那種要付錢的？」



談到下一部作品，魏德聖說，下一部真的不會想再拍音樂片了，因為隔行如隔山，真的太難了，太難掌握節奏跟音樂，「但是我們這次做得很好」。



中華民國駐日代表處副代表郭仲熙表示，要促進世界和平，「武器絕對比不上樂器」，希望能透過這樣的音樂交流，讓日本的朋友們能夠體驗或欣賞台灣的音樂，甚至親自到台灣來體驗台灣的文化，增進雙方的交流。



「鐵之貝克」成員陳惠婷說，這次能參加TAIWANDERFUL和夏日音速音樂節，感到非常榮幸與開心。希望日本的民眾可以盡情欣賞台灣原創音樂與電影，並為他們加油。



「MP魔幻力量」成員鼓鼓說，今天台灣之夜跟明天的夏日音速音樂節，他準備了不一樣的表演，當然有特別為了日本歌迷準備。



「宇宙人樂團」主唱小玉說，希望日本朋友到台灣時，可以發現台灣不只有小籠包跟芒果冰，因為台灣像他這個年紀的年輕人正在展現自己的文化實力，所以希望大家可以繼續到台灣看到台灣成長的部分。



「棉花糖樂團」主唱小球說，如果未來大家有機會看到「52Hz, I love You」這部電影的話，「希望也有機會可以找我來唱歌」，因為她在電影裡唱歌的樣子跟實際上唱歌的樣子「差很多」。



「小男孩樂團」主唱米非說，第一次到日本來就愛上這裡的文化，大家都很有禮貌，喜歡這裡的空氣跟環境，也希望大家常來台灣玩。



原住民歌手舒米恩說，家鄉的人唱歌都比他還要厲害，所以如果想聽到更厲害的聲音就要到台灣來。1060818