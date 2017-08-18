（中央社記者江佩凌台北18日電）2017韓國首爾電視節日前公布入圍名單，客家電視台單元劇「守護寶地」及植劇場的「荼蘼」雙雙入圍電視電影獎，是台灣唯二入圍代表。



客家電視台今天發布新聞稿指出，「守護寶地」改編自作家周姚萍「守護寶地大作戰」一書，內容敘述小五生「寶弟」如何與村民團結一心，抵擋不當土地開發，由杜以謙、李辰翔、徐麗雯、沈詩芸、陳淑芳等人主演。



「守護寶地」導演楊守義表示，沒想到關於生態的議題能被看見、重視，感到很開心，希望能透過影片傳遞保育的理念。



以前大多執導紀錄片的楊守義說，初次執導劇情類影片，雖然題材並不陌生，但很多情況仍不太一樣。不過這次很幸運，在天時、地利、人和下，小演員及自然生態樣貌都能完美呈現。



另一部入圍作品「荼蘼」是由「植劇場」製作有關「愛情成長」系列的作品，該劇由演員楊丞琳、路斯明、謝盈萱、顏毓麟、劉冠廷等人演出。



「植劇場」的總監製、「荼蘼」導演王小棣今晚透過公關人員簡訊回應表示，恭喜所有劇組人員，感謝編劇徐譽庭、導演黃天仁，及演員楊丞琳、謝盈萱、顏毓麟，「太多太多人了..沒有大家的努力，就沒有『荼蘼』。」



「2017韓國首爾電視節」預計於9月7日在韓國KBS電視台音樂廳（KBS Hall）舉行頒獎典禮。1060818