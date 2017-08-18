▲LuLu帶美小鴨進校園，變身兒童界巨星。（圖／環球提供 , 2017.08.18）

LuLu黃路梓25日將推出新專輯《美小鴨》，人氣超旺的她還特別為專輯打造「美小鴨」，今（18）日她化身「LuLu姐姐」攜手放大版的美小鴨進校園，帶動唱150位平均4歲的可愛萌娃，現場小朋友一看到「LuLu姐姐」全都搶著「愛的抱抱」。

LuLu魅力無法擋，連幼稚園小朋友也通殺，有兒童主持經驗的LuLu擅長跟小朋友互動，但卻擔心「魅力」被美小鴨搶走，還好現場小朋友一看到她，立刻衝上前「無尾熊抱」，還大喊：「LuLu姐姐我喜歡美小鴨，但我也喜歡妳！」讓她安心直呼開心又感動。

▲「LuLu姐姐」帶動唱小朋友，現場氣氛超嗨。（圖／環球提供 , 2017.08.18）

看到自己原來在兒童界也有好多粉絲，LuLu搞笑說：「我在兒童界最大的勁敵應該是巧虎喔！」她今天也開心與小朋友互動，帶動唱教學，現場氣氛超嗨。