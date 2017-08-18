（中央社記者江佩凌台北18日電）國立歷史博物館推出「舊文物．新眼光—喜新戀舊會客室」特展，以博物館藏品連結新住民的生活經驗與情感。史博館代理館長陳登欽今天表示，盼透過博物館展出能與社會議題對話。



國立歷史博物館與國立教育廣播電台節目「幸福聯合國」攜手合作，推出「舊文物．新眼光—喜新戀舊會客室」專題計畫特展，今天下午在史博館2樓舉行開幕典禮暨記者會，盼藉由展覽將專題廣播節目實體化。



展覽內容邀請來自越南、印尼、馬來西亞、泰國、柬埔寨及緬甸6國的新住民，讓他們以共同協作的方式建置「會客室」展覽空間，帶領民眾進一步認識東南亞的貨幣、偶戲與檳榔的多元文化。



陳登欽致詞時表示，博物館應透過更多元、寬廣的視角，回應社會的議題並和社會對話溝通，同時希望台灣這塊「樂土」能包容所有的人，彼此相互欣賞理解。



陳登欽提到，雖然展場空間小但很溫馨，像這樣的展覽不僅只是在牆內，還能走進城市與整個社會對話，這也是博物館重要的使命。



展覽內容展出博物館的藏品，結合新住民實際的生活經驗及情感，邀民眾一起從「冷文物」裡探索「暖故事」，盼促進更多文化理解與尊重。



「舊文物．新眼光—喜新戀舊會客室」專題計畫特展，即日起至12月17日，於國立歷史博物館2樓精品長廊展出。1060818