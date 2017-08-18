南韓女星李聖經與南柱赫因為拍攝韓劇《舉重妖精金福珠》，感情升溫，從朋友晉生為戀人，今年4月被狗仔拍攝到約會照，戀情曝光後，兩人也透過經紀公司認愛，但是沒想到戀情公開四個月後，驚傳近日已經悄悄分手，回到感情很好的前後輩關係。

據韓媒報導，有相關人士表示，李聖經、南柱赫因為兩人的工作行程忙碌，感情因此漸漸疏遠，已經於最近分手，並回到前後輩的身份。兩人同屬的經紀公司YG娛樂知道消息後，向本人確認過後隨即證實兩人真的分手。